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Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu.


Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Araç sürücüsü G.Z. ise gözaltına alındı.

Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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