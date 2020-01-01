Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi.

Tekirdağ'da 355 ton sahte şarap ele geçti, fabrika mühürlendi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, sahte içki üretildiği belirlenen şarap fabrikasına yapılan operasyonda, 355 ton sahte şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin kapüşon ele geçirildi. Tesis kapatılırken, sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığını belirledi. Jandarmanın fabrikada yaptığı aramada, toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 kapüşon ele geçirildi.

Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile sahibi hakkında işlem başlatılan fabrika, mühürlenerek üretimden men edildi.


Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
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