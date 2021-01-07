Tekirdağ'da 358 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 358 litre kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerinde yapılan aramada, farklı türlerde 358 litre kaçak içki bulundu.
İş yeri sahibi A.M, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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