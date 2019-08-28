Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.


Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Son Dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]