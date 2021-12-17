Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2) - Son Dakika

SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI SÜRDÜ: 16 GÖZALTI

Tekirdağ'da sahte içkiye yönelik operasyonlar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Ergene, Saray, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde 16 ayrı adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda 117 litre sahte içki, 40 litre etil alkol ve anasonlar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.