Tekirdağ'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye düzensiz göçmen götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki yabancı uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü F.C. ve yanındaki H.S. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.