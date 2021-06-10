Tekirdağ'da 4 ayrı fabrikada çalışan 130 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 ayrı fabrikada çalışan 130 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki farklı fabrikalarda çalışan 130 kişi mide bulantısı ve ağrı şikayetleri üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere gitti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan çoğunluğu, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Fabrikalara aynı firmadan yemeklerin geldiği öğrenildi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran kişilerden 13'ü dışında diğerlerinin ayakta tedavileri sonrası taburcu edildiklerini söyledi.

Abban, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere yemeklerden numune alındığını belirtti.