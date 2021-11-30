TEKİRDAĞ'DA 4 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Zafer Mahallesinde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 4 bin 10 adet 300 miligramlık sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sorguları için Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınarak uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.