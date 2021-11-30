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4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

30.11.2021 12:27

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika


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