Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi - Son Dakika

Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi

17.03.2021 22:16

Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi Tekirdağ'da il genelinde 4 bin personel ile korona virüs denetimi yapıldı.

Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da il genelinde 4 bin personel ile korona virüs denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Aziz Yıldırım, "Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır, onun için bizim bir an önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım" dedi.

Tekirdağ merkez ve ilçeleri olmak üzere toplamda 11 ilçede Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan 4 bin kişi ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakmı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'ta katıldı.

Korona virüs denetimi kapsamında ekipler otogar, işyerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi faaliyet gösteren birçok işyerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Vali Yıldırım'da işyerleri sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

"Kırmızıdan kurtulmamız lazım"

Vali Aziz Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün yine denetimdeyiz ama zannetmeyin ki sadece bizler denetimdeyiz. Bütün gün sürecek bir denetimimiz var. Bütün Türkiye'de 300 bin kişiyle bir denetim yapılıyor. İlimizde de şu anda 4 bin kişiyle denetimler devam ediyor. Bütün gün de devam edecek. Ayrıca başka denetimlerimiz de olacak. Özellikle yeme-içme yerlerine farklı bir günde de berber-kuaförlere, diğer bir gün de mağazalara, AVM'lere... Bu şekilde otogarlara, toplu taşıma araçlarına denetimler yapıyoruz. Zaten emniyetimiz ve jandarmamız kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını mutlaka kontrol ediyorlar. Tabii ki vatandaşlarımızdan şunu da bekliyoruz. Her şeyi kontrol ve denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonrada toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonrada bunu bozuyorlarsa, sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur. Biz bunu arzu etmiyoruz. Tekirdağ'ımız için şöyle bir slogan geliştirdik. Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır, onun için bizim bir an önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu bizim tek başına yapmamız, sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Eski günlerimize hep birlikte döneceğiz bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi

Aziz Yıldırım, Osman Kılıç, Koronavirüs, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi         
22:15
Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor         
21:54
HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun         
21:51
Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı         
21:12
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi         
20:25
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı         
19:42
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 22:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 4 bin personel ile korona denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei