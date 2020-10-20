Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağında 59 ABP 031 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Otomobil sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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