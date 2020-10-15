Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
15.10.2020 12:19
TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi TOKİ kavşağında kontrol noktasında şüphelendiği 59 ABP 031 plakalı aracı durdurup aramaya aldı. Aramada 272 tablet halinde toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü S.S., gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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