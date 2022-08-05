4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı - Son Dakika
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4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

05.08.2022 16:04

Tekirdağ'da 4 farklı hırsızlık suçundan aranan zanlı, çalıntı oto ile kaçarken yakayı ele verdi.

Tekirdağ'da 4 farklı hırsızlık suçundan aranan zanlı, çalıntı oto ile kaçarken yakayı ele verdi. Şahıs daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinden bir kamyonetin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan kamyon üzerinden plakalarının çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden marka motosikletin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden başka bir motosikletin çalınması olayları olmak üzere 4 farklı hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı.

5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

Araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T. D. (34) isimli şahıs çalıntı oto ile kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Çalınan oto, motosiklet ve plakalar temin edilerek sahiplerine teslim edildi. T.D. isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı - Son Dakika
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