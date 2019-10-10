Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı

21 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Pakistan, Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
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