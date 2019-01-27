Tekirdağ'da 4 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ
ve İstanbul
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin kullanıcılara satıldığı bilgileri üzerine polis ekipleri geniş çaplı takip başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çeşitli takipler sonucu düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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