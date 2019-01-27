Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 4 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Tekirdağ'da 4 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da 4 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin kullanıcılara satıldığı bilgileri üzerine polis ekipleri geniş çaplı takip başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çeşitli takipler sonucu düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa
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