Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

15 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerle ilgili ilçe genelinde çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:26 Kaynak: AA
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