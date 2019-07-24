Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
15 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:26 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, düzensiz göçmenlerle ilgili ilçe genelinde çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan
37'si Pakistan
uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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