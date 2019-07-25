Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:53 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Göç ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili il genelinde yürüttükleri çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmaları sıklaştırdı. Ekiplerin Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışı geçiş hazırlığında olan 3'ü Afganistan
37'si Pakistan
uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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