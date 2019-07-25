Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
'ın Çorlu
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Göç ile Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerle yönelik il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis
ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye
'ye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan
37'si Pakistan
uyruklu toplamda 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(Halil Dağ/İHA)
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