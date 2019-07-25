Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

TEKİRDAĞ'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili il genelinde yürüttükleri çalışmalarda, yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmaları sıklaştırdı. Ekiplerin Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurtdışı geçiş hazırlığında olan 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
TEKİRDAĞ'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı DGS sonuçları açıklandı Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]