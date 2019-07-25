Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
'da 40 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Göç ile Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerle yönelik il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis
ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye
'ye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan
37'si Pakistan
uyruklu toplamda 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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