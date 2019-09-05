Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı
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Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı

4 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.

Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.


Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere mevkiinde bulunan boş ve çalılık arazide yangın çıktı. İsmail Topçu'ya ait 40 sandık arı kovanı ile Hasan Kılkış ve Gürol Özcan'a ait yaklaşık 100 adet sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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