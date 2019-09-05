Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.
Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere mevkiinde bulunan boş ve çalılık arazide yangın çıktı. İsmail Topçu'ya ait 40 sandık arı kovanı ile Hasan Kılkış ve Gürol Özcan'a ait yaklaşık 100 adet sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. - TEKİRDAĞ
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