Seymen Mahallesi Ağırmeşe mevkisindeki buğday ekili tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü 'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bölgedeki çiftçilerden bazıları, elleriyle toprak atarak, bazıları ise traktör ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin gelmesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm buğday ekili alan küle döndü.

Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı - Son Dakika

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