Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı

30.06.2022 12:48
Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü.

Seymen Mahallesi Ağırmeşe mevkisindeki buğday ekili tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bölgedeki çiftçilerden bazıları, elleriyle toprak atarak, bazıları ise traktör ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin gelmesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm buğday ekili alan küle döndü.

Seymen Mahallesi muhtarı Aydın Dinler, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Bu ekili alanların yanması içimizi acıtıyor. Bu kadar emek sonrasında yaşanan bu olay çok üzücü. Lütfen, ekili alanların olduğu yerden sigara içmeyelim. Makine ekipmanı olan arkadaşların mutlaka dikkatli olmaları ve yanların da yangın tüpünün bulundurmaları çok önemli. Geçmiş olsun, jandarma ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi. Jandarma, tarlada inceleme yapıp, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


YORUMLAR
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Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı Orman işletme müdürleri Gülnar'da toplandı
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı - Son Dakika
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