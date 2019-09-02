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Tekirdağ'da 400 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

9 saat önce

Tekirdağ'da 400 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.

Tekirdağ'da 400 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, 400 kilo altın iddiası üzerine evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak, kazı yaptırdı.

Jandarmanın gözetiminde iş makinası tarafından evin yanındaki arazide yaklaşık 5 metrede kazı çalışmaları devam ediyor.

Altın çıkarsa çok seviniriz

Kazı esnasında konuşan Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, "Mahallemiz halkından Nevriye Köroğlu, evinin yanı başında resmi kazı yaptırıyor. İddialara göre, burada 300 - 400 kilo altın varmış. Altın çıkarsa inşallah köyümüz adına seviniriz" diye konuştu.

Tekirdağ, Köroğlu, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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