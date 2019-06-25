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Tekirdağ'da 400 kilo kaçak avlanan midye ele geçirildi

8 dakika önce

Tekirdağ'da 400 kilo kaçak avlanan midye ele geçirildiTekirdağ'da deniz polis, balıkçı teknesinde yasadışı avlanılan 400 kilo midye ele geçirdi.

Tekirdağ'da 400 kilo kaçak avlanan midye ele geçirildi
Tekirdağ'da deniz polis, balıkçı teknesinde yasadışı avlanılan 400 kilo midye ele geçirdi. Yasadışı avlanan 5 kişiye 8 bin 170 lira para cezası kesilirken, midyeler denize döküldü.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde her hangi bir ışığı ve bayrağı olmayan bir balıkçı teknesini takibe aldı. Deniz polisleri teknede yaptığı kontrolde yasadışı avlanan 400 kilo siyah midye ele geçirdi, teknede bulunan
5 balıkçıyı gözaltına aldı. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı'nca 5 kişiye toplam 8 bin 170 lira para cezası kesti. Teknede ele geçirilen 400 kilo midye ise denize döküldü.
Tekirdağ'da 400 kilo kaçak avlanan midye ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
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