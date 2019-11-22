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Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 31 Mısır, 7 Pakistan ve 3 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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