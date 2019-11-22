Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 31 Mısır, 7 Pakistan ve 3 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.
Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı