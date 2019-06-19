Tekirdağ'da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
'ın Hayrabolu
ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tugay komutanlığında görevli askerlerden 42'si, yemekten sonra rahatsızlanınca Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Askerlerden 36'sının bedelli
, 6'sının uzun dönem asker olduğu kaydedildi. Yemek ve sudan örnek alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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