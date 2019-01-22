Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenleri taşıyan 2 minibüsü teknik takibe aldı.

Ekipler ilçe girişinde durdurulan araçlarda yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan gözaltına alınan minibüs sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U'nun (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:34 Kaynak: AA

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