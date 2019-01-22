Tekirdağ'da 42 Göçmen Yakalandı; 2 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı
30 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi
ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan
'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan
, Afganistan
ve Bangladeş
uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 minibüsün sürücüleri tutuklandı.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaşadışı yollardan Türkiye
'ye giren kaçak göçmenlerin İstanbul
'dan Yunanistan sınırına götürüleceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen jandarma, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 minibüsü takibe aldı ve ilçe girişinde durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrollerde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Minibüslerin sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U.(29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede 'İnsan kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:05 Kaynak: DHA
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