TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

04.05.2022 14:57

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 42 parça eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 42 parça eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada Malkara ilçesinde şüphelilerde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis, ilçede durdurup yaptığı aramada baraj ve içindeki çantada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 42 parça eser ile 3 dedektör ele geçirdi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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