Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısır uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği iddia edilen M.S. gözaltına alındı.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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