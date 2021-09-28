Tekirdağ'da 45 bin lira dolandırılan kişi polise başvurdu - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde bankadan aradığını iddia eden şüpheli tarafından 45 bin lira dolandırılan kişi, polise şikayette bulundu.

Hasan S., geçen hafta aracını yenilemek için bir bankanın mobil şubesinden kredi başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından Hasan S'yi arayan bir kişi, telefonuna gönderilen onay mesajını yanıtlamasını istedi.

Süngü, mesaja yanıt verdikten bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde 45 bin lirasının başka bir hesaba havale edildiğini fark etti.

Süngü, polise giderek dolandırıcıdan şikayetçi oldu.