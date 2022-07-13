Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi

13.07.2022 10:32
Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Çınarlı, Değirmenaltı ve Yavuz mahallelerindeki bazı iş yerlerinde yaptıkları aramada 30 bin dolu, 15 bin boş makaron ele geçirdi.

İşletmelerde bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı Karacakılavuz Keşkek Şenliği Zara konseri ile sona erdi Karacakılavuz Keşkek Şenliği Zara konseri ile sona erdi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement