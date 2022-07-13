Tekirdağ'da 45 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Çınarlı, Değirmenaltı ve Yavuz mahallelerindeki bazı iş yerlerinde yaptıkları aramada 30 bin dolu, 15 bin boş makaron ele geçirdi.

İşletmelerde bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.