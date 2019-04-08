Tekirdağ'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı
6 dakika önce
Tekirdağ il genelinde 3 ayrı noktada 45 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ
il genelinde 3 ayrı noktada 45 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
ve Çerkezköy
ilçesinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 araçta Fas
, Cezayir
ve Pakistan
uyruklu 45 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edilmesi için işlemler başlatıldı. Araç
sürücüleri V.O. ve B.A. göçmen kaçakçılığı suçu işlemekten gözaltına alındı. Yakalanan araçlardan birinde şişme bot, battaniye ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:32 Kaynak: İHA
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