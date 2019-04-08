Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

6 dakika önce

Tekirdağ il genelinde 3 ayrı noktada 45 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ il genelinde 3 ayrı noktada 45 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 araçta Fas, Cezayir ve Pakistan uyruklu 45 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edilmesi için işlemler başlatıldı.

Araç sürücüleri V.O. ve B.A. göçmen kaçakçılığı suçu işlemekten gözaltına alındı. Yakalanan araçlardan birinde şişme bot, battaniye ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]