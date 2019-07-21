Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası
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Tekirdağ'da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Bunun üzerine 45 kişi tedavi altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Hükümet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
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