Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi
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Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

30 dakika önce

TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi, System.String[]
TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri  dönerden zehirlendikleri  şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Süleymanpaşa, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
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