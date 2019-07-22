Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:26 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekirdağ
'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesi Hükümet
Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi
olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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