Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 Trafodan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Tekirdağ'da 45 Trafodan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo ile demir sac çalan 4 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ'da 45 Trafodan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu  ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo ile demir sac çalan 4 şüpheli, tutuklandı.

Çorlu ve Ergene ilçelerinde son 20 günde TREDAŞ'a ait 45 elektrik trafosu soyuldu.  Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ortak bir çalışma ile hırsızlıkları gerçekleştirenlerin peşine düştü. Bu kapsamda jandarma ekipleri, bir otomobili  takibe aldı. Otomobilin plakasının değiştirilerek, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin de H.A., S.G., E.A. ve H.C. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, otomobili, içinde şüphelilerin de bulunduğu sırada durdurdu. Yapılan aramada otomobilden elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetler ile hırsızlık olaylarında kullanılan demir kesme makası, levye, kablo kesmede kullanılan demir testere ve çok sayıda elektrik eldiveni ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A.,S.G.,E.A.ve  H.C., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:43 Kaynak: DHA

Ergene, Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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