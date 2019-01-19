Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 45 Trafodan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Tekirdağ'da 45 Trafodan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

15 dakika önce

Tekirdağ'da 45 trafodan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo lama ve kanal demir saçlarını çalan ve jandarma tarafından yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekirdağ'da 45 trafodan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo lama ve kanal demir saçlarını çalan ve jandarma tarafından yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Çorlu ve Ergene ilçelerinde son 20 günde TREDAŞ'a ait 45 elektrik trafosunda bakır, lama ve kanal demir saçlarının çalınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı kapsamlı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri önce önünde Türk bayrağı asılı ve plakası açıklanmayan araçtan şüphelenerek takibe aldı. Takip sırasında aracın plakalarının değiştirilerek hırsızlık olaylarında kullanıldığı ve hırsızlıkların da H.A., S.G., E.A. ve H.C., yapıldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı içinde şüphelilerin de bulunduğu sırada durdurup aramaya aldı. Aramada, elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetler, hırsızlıkta kullanılan demir kesme makası, levye, kablo kesmede kullanılan demir testeresi ile çok sayıda elektrik eldiveni malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A.,S.G.,E.A.ve H.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Çorlu, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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