Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 456 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ 'ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 456 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ 'ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.


Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Şarköy İlçesinde kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.D. ve N.D. isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 270 Lt Etil Alkol, 186,5 Lt satışa hazır halde kaçak alkollü içki, çok sayıda sahte bandrol, kapüşon, etiket ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.


Konu ile ilgili C.D. ve N.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. C.D. isimli şüpheli hakkında ayrıca 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem yapılarak, şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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