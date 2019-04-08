Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 TGE 93 plakalı ticari taksi ve 34 LAS 304 plakalı minibüsü TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Çerkezköy'de de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan göçmenlere karşı çalışmalarını sürdüren ekipler Çerkezköy otogarında biri Fas, 6'sı Cezayir uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili B.A. ve V.O. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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