Tekirdağ'da 480 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bazı adreslerde 480 litre sahte içki ele geçirildi.
Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 yerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslerde yapılan aramada 480 litre el yapımı içki ve yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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