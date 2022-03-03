Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

03.03.2022 10:52

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu-Çerkezköy Yolu üzeri Kızılpınar ışıklarda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu- Çerkezköy Yolu üzeri Kızılpınar ışıklarda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu'dan Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan 16 LVS 20 plakalı araç, iddiaya göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Kızılpınar ışıklarda 59 PM 438 plakalı araca çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak 59 S 2126 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı ters devrilirken, kırmızı ışıkta bekleyen 59 T 2597 plakalı araca ve 59 AAZ 561 plakalı araca çarptı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kazada 6 kişi yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

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Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika
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