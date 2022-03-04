Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

04.03.2022 00:57
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu-Çerkezköy Yolu üzeri Kızılpınar ışıklarda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu- Çerkezköy Yolu üzeri Kızılpınar ışıklarda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu'dan Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan 16 LVS 20 plakalı araç, iddiaya göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Kızılpınar ışıklarda 59 PM 438 plakalı araca çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak 59 S 2126 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı ters devrilirken, kırmızı ışıkta bekleyen 59 T 2597 plakalı araca ve 59 AAZ 561 plakalı araca çarptı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kazada 6 kişi yaralanırken yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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