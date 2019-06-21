Tekirdağ'da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında
1 saat önce
Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK
'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 5 er, İl jandarma Komutanlığı terör birimince görev yaptıkları kışlada gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu
TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama