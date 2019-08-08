Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

14 dakika önce

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara yolu üzerindeki uygulaması noktasında kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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