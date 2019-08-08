Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
14 dakika önce
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara
yolu üzerindeki uygulaması noktasında kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş
uyruklu 5 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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