Tekirdağ'da 5 ere 'terör örgütü propagandası' gözaltısı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 8'inci Mekanize Topçu Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 5 erin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
, erler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardı. ŞüpheliLER, bulundukları birliklerinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
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