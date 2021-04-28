Tekirdağ'da 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobillerle yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çimendere Mahallesi'nde durdurduğu iki otomobilde bulunan M.K, H.İ.K, A.B, Y.E.K ve F.İ'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin avro ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K'nin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğerlerinin de arandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.