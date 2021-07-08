Tekirdağ'da "5. Hasat Bayramı" kutlandı - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "5. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Trakya'nın çok bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Hasat sezonunun tüm çiftçiler için bereketli olmasını dileyen Yıldırım, "Tekirdağ buğday, kanola ve ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin ileri gelen illerinden birisi. Böyle bereketli topraklarda yaşıyoruz." dedi.

Yıldırım, Tekirdağ'ın sanayisinin de olduğunu belirterek, "Bunların çevremizi ve bazı derelerimizi kirlettiği doğrudur. Biz de devletimizin oluşturduğu Ergene Derin Deşarj Projesi ile topraklarımızı, derelerimizi, havamızı temizleme gayreti içerisindeyiz. Bunu el birliğiyle yapacağız. Yarınlarımıza daha bereketli topraklar ve temiz bir çevre bırakmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da bu yıl Tekirdağ'da tarımda verimli bir sezon yaşandığını dile getirdi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yıl gerek buğdayda, gerek kanolada, arpada verimin yüksek olması ve üreticinin yüzünün gülmesi sevindirici. Tekirdağ tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin başkentidir. Bunun canlı örneği de Türkiye'de dekarda 280 kilogram olan buğday veriminin Tekirdağ'da 600 kilogramın üstüne çıkması. İnşallah daha da güzel günler bizi bekliyor. Çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum."

Konuşmaların ardından çekiliş yapılarak çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra tarlada buğday hasadı yapıldı. Vali Yıldırım, biçerdövere binerek hasada katıldı.