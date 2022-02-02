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Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

02.02.2022 14:50
Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin takibe alıp, durduğu araçta yapılan aramada 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, polisin takibe alıp, durduğu araçta yapılan aramada 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen aracı takibe aldı. Gece saatlerinde D-110 çevre yolunda durdurulan araçta yapılan kontrolde, 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü S.T. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. S.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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