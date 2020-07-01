Tekirdağ'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalanan S.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede 5 yaşlı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçen polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izlemişti.
Ekipler, kapkaç şüphelisi S.L'yi (27) saklandığı metruk evde gözaltına almıştı.
Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirilmişti.